Как россиянам уйти на кредитные каникулы

Кредитные каникулы по ипотеке в Пермском крае могут быть предоставлены, если сумма займа займа не превышает 3 миллионов рублей. Правительство России объявило лимиты. Речь идет не о текущей задолженности, а о сумме, на которую первоначально выдавался кредит. Лимит для физических лиц по потребительским кредитам составляет 300 тысяч, по кредитным картам - 100 тысяч, по автокредитам - 700 тысяч рублей. Также заявлено, что заемщик должен предоставить в банк документально подтвержденный факт снижения месячного дохода на 30% и более. Документы должны отображать средний заработок за прошлый год, а также размер дохода за предыдущий месяц и тот, в котором произошло снижение. Воспользоваться каникулами можно до 30 сентября.