В микрорайоне Крохалева и на Гайве отключат воду
Сегодня в Перми в микрорайоне Крохалева не будет холодной воды по адресам Академика Курчатова-1в и Василия Васильева, дом 3 и дом 5. Краны пересохнут с 09:30 до 22:00. Там проводятся планово-ремонтные работы. Также сегодня с 9:00 до 20:00 воды не будет на Гайве по адресам ул. Маршала Толбухина 2/1 и Писарева 7.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Местное время:
В Дзержинском районе открывается городская ярмарка
В Перми меняется организация движения
В Перми мужчина пострадал в результате падения снежной глыбы
25 февраля микрорайон Гайва останется без воды
На этой неделе будут продлены проездные школьникам и студентам
Умный свет: в Перми будет установлено более 10,5 тысяч светодиодных светильников
В "Т Плюс" подвели итоги работы за прошлый год
Опасная горка: до трагедии недалеко
Жителя Краснокамска подозревают в хищении кранов отопления
В ТЦ «Евразия» провели День партнерской программы «Евробонус»
Добавить комментарий: