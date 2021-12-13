График работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю
ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 13-17 декабря с 14.00 до 20.00; 18-19 декабря с 12.00 до 18.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 14-19 декабря с 11.00 до 17.00; В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.
Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 13-17 декабря с 11.00 до 17.00; 18-19 декабря с 10.00 до 18.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 13-17 декабря с 14.00 до 20.00; 18-19 декабря с 12.00 до 18.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа.
Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж): 13-17 декабря с 10.00 до 15.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта): 14 и 16 декабря с 10.00 до 12.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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