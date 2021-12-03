Пермская телебашня окрасится в огненные цвета в День Неизвестного солдата
Впервые День Неизвестного солдата в нашей стране начали отмечать в 2014 году. Дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1966 году, к 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.
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