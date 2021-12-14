В Перми увеличат штат контролёров, проверяющих оплату проезда в общественном транспорте
При этом департамент транспорта рассматривает предложение о снятии штрафа с пассажиров, которые приобрели безлимитный проездной, но на момент проверки не оплатили по нему проезд. Поездка в таком случае является предоплаченной. Сейчас прорабатываются механизмы данной процедуры и готовится нормативно-правовая база.
Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, ежедневно контролёры осуществляют проверку оплаты проезда на линии. В ходе рейда, в среднем, выявляется около 5 пассажиров, не оплативших проезд. Безбилетники должны предоставить документы, подтверждающие личность, для составления акта об административном правонарушении. Составленные акты передаются в департамент транспорта и административную комиссию для наложения административного штрафа в размере 500 рублей. При повторном нарушении в течение года штраф составит 1 тысячу рублей.
Напомним, в 11 автобусных и 3 трамвайных маршрутах запущена система сбора оплаты проезда без участия кондуктора. Контроль за оплатой проезда осуществляется контролёрами контрольно-ревизорской службы непосредственно на линии.
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