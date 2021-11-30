В «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении холодной воды
Сегодня с 9 утра до 6 часов вечера в Перми не будет холодной воды в домах по адресам : улица Полины Осипенко, 41а и 44, а также улица Сибирская 71 и 73. В районе проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает "Новогор-Прикамье". 2 декабря также будут обезвожены несколько домов на Городских Горках в Мотовилихе и на Кислотных дачах, в Орджоникидзевском районе.
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