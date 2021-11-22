С улиц Перми за прошедшую ночь вывезено более 3 тысяч кубометров снега

В выходные в Перми активно шёл снег. За прошедшую ночь с улиц Перми вывезено более 3 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации г. Перми.По данным метеорологов, на этой неделе ожидаются резкие перепады температуры воздуха ‒ от слабых оттепелей до морозов, а также избыток осадков (до полутора недельных норм, с учётом снега, выпавшего в ночь на понедельник). При этом средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на 1-2 градуса.Подрядчики сосредоточились на уборке тротуаров и парковочных карманов от снега, а также обработке улиц противогололёдными реагентами. Сотрудники административно-технической инспекции ежедневно проводят контрольные рейды во всех районах города, в ходе которых проверяется качество уборки.Так, из 190 осмотренных объектов улично-дорожной сети инспекторами выявлены нарушения на 66 объектах (35% от числа проверенных). В основном, подрядчики должным образом не прометали и не зачищали пешеходные зоны (тротуары, пешеходные переходы, лестницы, остановки общественного транспорта). МКУ «Благоустройство районов» поручено увеличить число рабочих, а также продолжить вывоз сформированных валов и куч снега с улиц и дорог.Если жители считают, что уборка каких-либо участков улично-дорожной сети ведётся некачественно, они могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе». В соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми ужесточены требования к подрядным организациям. Приёмка работ осуществляется по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.