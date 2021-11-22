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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 135 тысяч
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 135 228. За сутки в регионе проведено 8 321 ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 363 пациента. Из них 142 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 640 человек.
По состоянию на утро 22 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошел 1 091 161 человек. 753 701 житель завершил курс вакцинации двумя компонентами.
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