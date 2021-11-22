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За неделю курс иммунизации от COVID-19 завершили более 42 тысяч жителей Прикамья
По данным Министерства здравоохранения Пермского края на утро 22 ноября, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 1,09 млн жителей. Из них 753,7 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.
За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 54 тыс. человек, еще более 42 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.
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