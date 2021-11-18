На Компросе расселяют дом, построенный 90 лет назад

В Перми на Тихом Компросе расселили дом, построенный здесь еще 90 лет назад. Выехали из здания не все жильцы. Соседние дома такого же возраста не расселяют, а ремонтируют.Дом, как после бомбёжки, по-другому и не назовёшь. 4-этажка на Компросе, 89 в таком виде уже несколько месяцев, расселено 156 человек. Но 13 человек всё ещё проживают в 6-м подъезде, они судятся за то, чтобы им выплатили больше за квадратные метры, причём рассказывают, что днём и ночью здесь орудуют мародёры - недавно отрезали трубу водоснабжения.

Ольга Шевченко, жительница дома Комсомольский проспект, 89: "На данный момент у нас закончились суды, и мы получили только часть, но вы же понимаете, что администрация выкупает квартиры по минимуму, на данный момент здесь квартиры оцениваются даже меньше, чем квадратный метр в Лёвшино или Голованово, поэтому люди судятся". Дом на Тихом Компрсе на пересечении с ул. Чкалова был построен в 1929 году на территории так называемого Соцгородка при заводе имени Сталина. В 2016 городская межведомственной комиссия признала здание непригодным для проживания и подлежащим сносу.

Расселение дома началось в 2019 году и по сути продолжается до сих пор. Попасть в помещения можно свободно, всего здесь 86 жилых помещений, жильцы уже давно всё забрали, но судя по всему сюда до сих пор приходят некие граждане.

Сейчас застройка в стиле конструктивизма представляет из себя жалкое зрелище, своеобразный интерес к полуразобранному зданию особо любопытные пермяки проявляют до сих пор. Владимир Старков, рабочий: "Костры разжигают, пожары устраивают, бомжы лазят".

Однако, не все дома одногодки здесь находятся в плачевном состоянии, точно такой же под номером 87 был недавно отремонтирован в рамках подготовки города к 300-летию краевой столицы, 89-й такой чести не удостоился.

Борьбу с теми, кто по разным причинам хочет проникнуть в уже расселенный дом, всё-таки ведут, заколачивают окна, но говорят, что помогает это ненадолго .

По данным управления жилищных отношений администрации Перми, сейчас осталось расселить жильцов девяти помещений площадью 239 квадратных метров. Переселение 13 граждан, проживающих в них, проводится в судебном порядке. Это часть дома, в которой продолжают жить люди, дверь в подъезд поставили сами жильцы, чтобы не заходили кто попало. Две семьи, есть дети, офисное помещение.

Когда все-таки расселение закончится, дом снесут. Но что будет на его месте - неизвестно.