На автобусных маршрутах №33 и №88 будет скорректировано расписание
В Перми для удобства пассажиров на автобусных маршрутах №33 и №88 будет скорректировано расписание. Изменения начнут действовать с 19 ноября.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, по просьбе жителей на автобусном маршруте №33 «Город Сердца – микрорайон Костарево» будет добавлен укороченный рейс «Микрорайон Костарево – улица Сапфирная».
На автобусном маршруте №88 «Станция Пермь-II – улица Трамвайная» по будним дням будет перенесено отправление первого рейса с 06:37 на 06:40.
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