В Перми пройдет Открытый кубок КВН
На одной сцене встретятся самые яркие представители КВН-сообщества из Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, Кургана и других городов. Главный приз по традиции вручит глава Перми Алексей Дёмкин.
Фестиваль будет организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам о вакцинации или перенесенном в течение 6 последних месяцев звболевании. Зрителям старше 18 лет также необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и средства индивидуальной защиты.
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, получить дополнительную информацию можно по телефонам: 24-77-222, 89024751696 в дирекции Чемпионата КВН Прикамья.
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