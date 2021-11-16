В Прикамье к системе Единого видеонаблюдения планируют подключить свыше 3,5 тысяч камер

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», создаваемый для обеспечения правопорядка в регионе, будет аккумулировать сведения нескольких подсистем и баз данных для дальнейшего принятия решений.По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе внедряется информационная система безопасности – аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Он включает в себя ряд подсистем, предназначенных для решения комплекса задач по обеспечению общественной безопасности и правопорядка за счет своевременной идентификации и реагирования на потенциальные угрозы общественной безопасности. Благодаря системе удастся, в частности, автоматизировать прогнозирование ключевых показателей стратегии социально-экономического развития региона и муниципальных образований, а также принимать эффективные меры по обеспечению правопорядка. Сопровождение и развитие аппаратно-программного комплекса будет осуществлять Министерство информационного развития и связи Пермского края совместно с региональным Министерством территориальной безопасности. Предполагается, что АПК «Безопасный город» войдут Единая система видеонаблюдения, система комплексного оповещения, а также аналитический центр безопасности, в котором будут аккумулироваться сведения для дальнейшего использования при принятии решений. Задачами подсистем АПК станут сбор и анализ сводных показателей из ведомственных федеральных и региональных информационных систем, а также баз данных (диспетчерской службы 112, систем комплексного мониторинга и ЖКХ, а также единой системы видеонаблюдения, пожарного мониторинга, систем «Лесохранитель» и «Гидромониторинг»).Аналитический центр безопасности, в частности, за счет большого объема данных, позволит подробно визуализировать основные показатели влияющие на безопасность населения, осуществлять максимально оперативное взаимодействие и обмен информацией между структурами МВД, ФСБ и МЧС, а также осуществлять функцию прогнозирования и моделирования различных рисков и возможных угроз для граждан (на основе многолетних и оперативных данных, в частности, определять паводковые ситуации). Кроме того, на основе сведений о районах с повышенным уровнем преступности будут приниматься решения об установке видеокамер. В рамках Единой системы видеонаблюдения также предусмотрено создание так называемого закрытого сегмента, доступ к которому будут иметь только правоохранительные органы. Его основным функционалом будет распознавание лиц: специальное программное обеспечение, внедренное в систему, будет сравнивать полученные от камер данные с фотороботами людей, находящимися в розыске.До конца 2022 года к системе будут подключены все существующие камеры в Прикамье (свыше 3,5 тыс. единиц), а до 2024 года – порядка 7 тыс. камер. В рамках ее модернизации предусмотрено внедрение таких функциональных возможностей, как автоматическое распознавание лиц при обработке архивных файлов (видео, загруженное в систему, со сторонних источников), распознавание дополнительных признаков человека (пола, возраста, эмоций), а также определять признаки жизни у объекта, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.