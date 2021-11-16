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В Прикамье к системе Единого видеонаблюдения планируют подключить свыше 3,5 тысяч камер →
За сутки в Прикамье выявлено 695 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 131 054. За сутки в регионе проведено 2 379 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 16 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 045 779 человек. 718 168 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 438 пациентов. Из них 205 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 410 человек.
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