Выдано разрешение на строительство краевой музыкальной школы
Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» выдано разрешение на строительство краевой музыкальной школы. Она будет расположена в Дзержинском районе Перми по улице Энгельса, 6.
Объект будет состоять из учебного корпуса на 350 мест с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учеников.
По проекту школа будет представлять собой О-образное четырехэтажное здание со встроенной прямоугольной частью. С внутренней стороны галереи под стеклянным козырьком расположится амфитеатр на 172 места для проведения мероприятий на открытом воздухе.
Пермская краевая музыкальная школа – один из проектов, которые реализуются к предстоящему 300-летию Перми. Ее строительство планируется закончить в юбилейном 2023 году. Школа станет единственным учебным заведением в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально одаренных детей.
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