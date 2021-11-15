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За неделю первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 58 тысяч жителей Прикамья
По данным Министерства здравоохранения Пермского края на утро 15 ноября, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 1,03 млн. жителей. Из них 713,5 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.
За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 58,5 тыс. человек, еще 26,1 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.
Напомним, в Прикамье массовую вакцинацию населения проводят 61 медицинская организация. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные клиники ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Полный список лечебных учреждений, в которых можно сделать прививки от COVID-19, опубликован на сайте Министерства здравоохранения Пермского края.
Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 202 229 комплектов вакцины. Из них 977 593 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 158 606 – «Спутник Лайт», 55 010 – «ЭпиВакКорона», 11 020 – «КовиВак».
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