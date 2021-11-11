Ремонт бульвара им. Советской Армии закончат к концу года
Подрядная организация провела внутреннюю отделку обоих фонтанов, установлено и испытано необходимое оборудование. В ближайшее время проведут работы по консервированию фонтанов на зиму, для того чтобы в следующем году их запустить. Прямоугольные двухуровневые фонтаны с подсветкой состоят из более высокой и низкой части с чашей. Струи будут не слишком высокими.
Также выполнена укладка гранитного покрытия дорожно-тропиночной сети. Отремонтирована ограждающая конструкция, расположенная по периметру сквера и кубы со звёздами. Вдоль бульвара высажено более 200 деревьев различных пород, среди них – вязы, ели, клёны остролистные и Гиналла, яблони, рябины, липы и пирамидальные тополя. Здесь высадили крупномеры высотой более 2,5 метров.
Также полностью переустроено наружное освещение с применением современных материалов и технологий. Завершить капитальный ремонт бульвара планируется до конца года, после этого состоится приемка объекта.
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