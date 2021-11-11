Ремонт бульвара им. Советской Армии закончат к концу года

В Перми к концу года закончат ремонт бульвара им. Советской Армии. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», капитальный ремонт бульвара предполагал реализацию в несколько этапов и стартовал в 2019 году. Подрядчик за это время обновил участок от улицы Революции до улицы Швецова, от улицы Швецова до Мемориала добровольческому танковому корпусу и площадь около него, а также участок до улицы Белинского. В 2022 году на бульваре планируется установить скамейки, урны, детские площадки и туалет.Подрядная организация провела внутреннюю отделку обоих фонтанов, установлено и испытано необходимое оборудование. В ближайшее время проведут работы по консервированию фонтанов на зиму, для того чтобы в следующем году их запустить. Прямоугольные двухуровневые фонтаны с подсветкой состоят из более высокой и низкой части с чашей. Струи будут не слишком высокими.Также выполнена укладка гранитного покрытия дорожно-тропиночной сети. Отремонтирована ограждающая конструкция, расположенная по периметру сквера и кубы со звёздами. Вдоль бульвара высажено более 200 деревьев различных пород, среди них – вязы, ели, клёны остролистные и Гиналла, яблони, рябины, липы и пирамидальные тополя. Здесь высадили крупномеры высотой более 2,5 метров.Также полностью переустроено наружное освещение с применением современных материалов и технологий. Завершить капитальный ремонт бульвара планируется до конца года, после этого состоится приемка объекта.