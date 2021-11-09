Что будет вместо бывшего картодрома в парке «Счастье есть»?
На официальной странице Кировского района Перми в социальной сети ВКонтакте стартовало голосование по выбору нового функционала бывшего картодрома в парке «Счастье есть». На сегодняшний день в нем приняли участие более 400 человек, половина из которых выступила за создание экстрим парка, на втором месте - детская интерактивная площадка, на третьем - спортивная. Голосование продлится до конца ноября.
Всего в Перми к 2023 году планируется реконструировать и отремонтировать порядка 40 парков и скверов.
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