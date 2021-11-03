У ДК им. Солдатова установили скульптуры летчиков
Между колоннами Дворца культуры им. Солдатова установили новые скульптуры летчиков. Они в точности повторяют своих «предшественников», потому что отлиты по слепкам, но выполнены из современного долговечного материала - силумина.
"7 ноября Дворцу культуры им. Солдатова исполняется 70 лет, так что свой праздник он встретит в обновлённом виде, – сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте.
Ранее на свои привычные места уже вернулись две скульптуры – скрипачки и поэта. По словам директора Дворца культуры им. Солдатова Владимира Воробья, фигуры изготавливалась в Екатеринбурге, а срок их службы по данным подрядчика составляет 100 лет.
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