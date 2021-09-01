В Перми после ремонта сдали два участка на улице Веденеева

В Перми сдали в эксплуатацию обновленную улицу Веденеева. Здесь восстановили даже тот участок дороги, который долгое время был заброшен.

Ремонт улицы Веденеева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Владимиром Путиным, производился сразу на двух участках: здесь — от Газонной до кольца на ст. Молодёжной появился не только свежий асфальт, удобные тротуары, но и новый светофор. Как и на других объектах, использовался комплексный подход.

Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "В рамках муниципальной программы мы выполнили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, состыковали элементы благоустройства объекта спорта с автомобильной дорогой. Рядом находится крупнейшее предприятие НПО «Искра», которые выполнило ремонт фасада. Магазин «Цветы» выполнил реконструкцию объекта — и так по всем направлениям". А это уже другой участок всё той же улицы Веденеева — в этом году здесь восстановили дорогу, примыкающую к Восточному обходу, чтобы местные жители могли безопасно и быстро въезжать на региональную трассу. Итог приёмки обоих участков — качество требованиям соответствует, в одном месте не хватает пешеходного перехода. По поручению губернатора Дмитрия Махонина, контрактация объектов для ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведётся сразу на 2 года. Договоры на следующий год уже заключены.

Участок улицы Черняховского от Ракитной до Лянгасова должны были сдать в 2022 году, однако подрядчик работает с опережением графика: уже уложены тротуары и выравнивающий слой асфальта, поэтому приёмка пройдёт в этом сезоне.В целом по нацпроекту нынче будет отремонтировано более 107 км дорог, в следующем году темпы сбавлять не намерены.

Владимир Михайлов, начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожного хозяйства министерства транспорта Пермского края: "В целом в Пермском крае будет отремонтировано более 50 объектов, что составит порядка 120 км".

