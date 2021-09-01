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В Перми стартовал ремонт улицы Ленина
Ремонт улицы Ленина будет проводиться в несколько этапов – от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта, от Комсомольского проспекта до улицы Парковой, от улицы Крисанова до площади Гайдара. Ремонт займёт два года. Планируется отремонтировать проезжую часть, тротуары, высадить деревья, а также сделать более удобной организацию дорожного движения.
Администрация Ленинского района Перми заключила муниципальный контракт с подрядной организацией, которая уже выставила аншлаги. На участке от улицы Крисанова до Компроса на всем протяжении будут фрезеровать проезжую часть, начнут разбирать тротуары со стороны Театра-Театра и эспланады. При этом изменений в работе общественного транспорта не планируется, во время благоустройства будет обеспечена безопасность пешеходов. На улице Ленина обновят не только проезжую часть, но и пешеходные зоны, здесь появится разделительная полоса, а также будут высажены молодые деревья-крупномеры.
Также предусмотрено благоустройство территории за Театром-Театром – здесь будет обустроен небольшой сквер. Подрядчик проведёт озеленение, установит малые архитектурные формы, обновит пешеходные дорожки.
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