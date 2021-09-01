Начинается прием заявлений по «гаражной амнистии»

с 1 сентября этого года вступает в силу федеральный закон, благодаря которому можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи или гаражи-боксы и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы. Пройти эту процедуру могут жители, гаражи которых являются капитальными, не признаны самовольными постройками и возведены до 29 декабря 2004 года – до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ.Чтобы начать оформление в рамках «гаражной амнистии», владельцам гаражей необходимо проанализировать имеющиеся документы и выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Уточнить информацию о статусе участка можно через МФЦ, Росреестр, Кадастровую палату или посмотреть онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра. Если земля стоит на кадастровом учете, то можно сразу переходить к оформлению, если не стоит, то заявителю придется самостоятельно образовать этот земельный участок.Образование земельного участка – это фактически выделение участка с точными границами и постановка его на кадастровый учет. Для образования участка необходимо подготовить схему расположения границ участка под гаражом. Это можно сделать самостоятельно или воспользовавшись услугами кадастрового инженера. Так как он является участником рыночных отношений, граждане должны заключить с ним договор подряда, где будет предусмотрена цена и сроки выполнения работ.Затем, если земля под гаражом является государственной или муниципальной, необходимо обратиться в орган, уполномоченный на предоставление таких участков (Территориальное управление Росимущества в Пермском крае, Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, орган местного самоуправления по месту расположения земельного участка, которым например, на территории г. Перми является департамент земельных отношений администрации Перми), с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Сделать это необходимо через МФЦ или портал Госуслуг. В случае положительного решения нужно вновь обратиться к кадастровому инженеру с просьбой подготовить межевой план участка и технический план гаража, а затем обратиться в Росреестр для постановки участка на кадастровый учет. Результатом этого этапа будет выписка из ЕГРН на участок под гаражом.Чтобы завершить оформление прав на участок и гараж через МФЦ, необходимо обратиться в орган, уполномоченный на предоставление земельных участков (см. выше). Туда необходимо предоставить технический план на гараж. Этот орган примет решение о предоставлении участка в собственность бесплатно, а также направит в Росреестр заявление о регистрации права собственности на участок, кадастровом учете гаража и регистрации права собственности на гараж. В итоге заявитель получает выписки из ЕГРН, подтверждающие регистрацию прав на гараж и землю.Как отметили в Управлении Росреестра по Пермскому краю, такой порядок предоставления земельных участков распространяется в том числе на граждан, прекративших членство в гаражном кооперативе из-за его ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности юридического лица и по иным причинам. Эту информацию необходимо отметить в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из ЕГРЮЛ.