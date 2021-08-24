Вместо уток - крысы: в Перми обмелело Утиное болото

В Перми в Закамске гибнет особо охраняемая природная территория - Утиное болото - популярнейшее место отдыха горожан. Теперь водоем практически пересох, а многочисленных птиц сменили крысы. В Перми в Закамске обмелело Утиное болото - природный объект со статусом особо охраняемой территории. И если прежде утки здесь плавали десятками, то сегодня от силы парочка, да еще напиться пытался одинокий голубь. Свято место пусто не бывает, и теперь пересохший водоем облюбовали крысы, очень много крысы. А причиной пересыхания уже назвали аномальную жару.

Еще недавно Утиное болото было одним из излюбленных мест отдыха горожан и обитания птиц. Они всегда могли рассчитывать на подношения людей, ну а люди делали уток героями своих видео.

Особо охраняемой природной территорией, восьмой по счету в Перми, Утиное болото стало в 2009 году, Статус был присвоен как раз для сохранения и восстановления природного комплекса. Природное значение Утиного болота подтвердили ученые Пермского государственного национального исследовательского университета. Установлено, что это место постоянного гнездования диких уток. Таким оно и было ... до недавнего времени.