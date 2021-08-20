Тренеры хоккейного клуба «Молот» провели мастер-класс в детском саду в Голованово. Спортивные достижения этот микрорайон прославили еще в советское время. Сейчас традиции активно возрождаются. С самого утра в головановском детском саду веселый переполох. Детские тренеры, бывшие воспитанники хоккейного клуба «Молот» проводят мастер-класс, дают померить хоккейную форму и попутно присматривают себе смену. Четырёхлетки азартно гоняют клюшкой мяч, а долгая очередь на примерку даже вызывает слёзы. Хоккеистами хочется стать всем.Участие квалифицированных тренеров в судьбе головановской ребятни стало возможным благодаря сотрудничеству с группой предприятий ПЦБК и общественным центром «Голованово». Предприятие не только помогло с финансированием главной команде, но и сумело пригласить на постоянной основе в местную хоккейную секцию целый тренерский штаб.

Алексей Пичкалёв, детский тренер: "Хотим создать из этих детей команду, которая будет участвовать на городскую нашу «Золотую шайбу». И в дальнейшем, когда будем показывать результат, будем передавать в профессионалы, в нашу академию «Молота». Выбор вида спорта понятен - ледовые баталии в Голованово любят, местные хоккейные традиции насчитывают уже более полувека. Пермский "Молот", ленинградский СКА, многие другие клубы России и СССР, Италии, Швеции и Германии - вот где играли воспитанники хоккейного клуба «Бумажник». Сегодня здесь занимаются более 40 юных спортсменов, и судя по всему, грядет пополнение.

Евгений Краев, директор МАОУ «СОШ №123»: "Очень надеемся, что с сентября у нас запустится секция, где наши воспитанники с 4 лет и старше будут заниматься и покорять вершины спортивные, становиться хоккейными чемпионами". Заботится ПЦБК и о спортивной инфраструктуре. Хоккейная коробка в идеальном состоянии с современным освещением, начался ремонт в задании стадиона. Все будет новое - душ, раздевалки, учебные классы.

Коробке на стадионе «Бумажник» в Голованово недолго осталось пустовать. Уже в начале сентября у детей начнутся занятия по общей физической подготовке, а вскоре юные спортсмены встанут на свой первый лёд. Возможно, именно здесь зажгутся самые яркие хоккейные звезды.