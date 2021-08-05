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Собственникам зданий в Перми необходимо до 31 декабря установить адресные таблички
В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми пояснили, что в Правила благоустройства территории города внесены изменения – продлён срок установки на территории Перми указателей с наименованием улиц и номерами зданий. Согласно изменениям установить указатели, соответствующие требованиям, необходимо до 31 декабря 2021 года.
Замену или установку объектов адресации производят собственники, иные законные владельцы домов, строений, сооружений, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. В районах Перми специалисты ведут разъяснительную работу о порядке размещения указателей и призывают домовладельцев привести адресные таблички на домах в порядок – от этого зависит, например, достоверность результатов переписи. Кроме того, отсутствие адресных табличек затрудняет работу экстренных служб: пожарных, спасателей, полиции, скорой помощи, почтовой связи.
Напомним, что 18 февраля 2021 года Законодательным собранием Пермского края приняты изменения в закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в том числе в части установления административного штрафа за отсутствие на фасадах зданий, строений, сооружений указателя или его нахождения в повреждённом состоянии.
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