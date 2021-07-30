В Перми скорректированы расписания автобусного маршрута №18 и трамвая №2
По просьбам сотрудников двух крупных предприятий Перми скорректировано расписание движения транспорта. Так, у автобусного маршрута №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» по будним дням отправление в 20:02 будет перенесено на 22:08. Это сделано по просьбам сотрудников ОАО «Камкабель», у которых в это время заканчивается рабочая смена. Для сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по будним дням рейс трамвая №2, который отправляется от остановки «станция Осенцы» в 17:37, будет продлён до Стахановского кольца.
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