В Перми завершено строительство ФОКа на улице Веденеева

В Перми завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Веденеева. Уже осенью здесь смогут заниматься воспитанники спортивной школы «Темп».

Новый спортивный центр в Орджоникидзевском районе начали строить летом 2020 года на месте бывшего дома спорта «Искра». Сейчас строительство завершено, выполнены отделочные работы внутри и снаружи здания. Проводится генеральная уборка. Объект проходит проверку в инспекции государственного строительного надзора Пермского края. С итоговой инспекцией объект посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин.

«Такие объекты очень важны, особенно для таких территорий, как Орджоникидзевский район. Здесь сильны спортивные традиции, есть хорошая тренерская база. Но самое главное – в районе большая потребность в занятиях спортом у жителей. Этот ФОК фактически завершен. По сути осталось решить вопрос с оформлением документов для передачи объекта в пользование спортивным организациям и федерациям», – обозначил глава региона Дмитрий Махонин.

В новом физкультурно-оздоровительном центре расположены 6 спортивных залов: игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств. Жители предлагают назвать его «Молодежный». Планируется, что новый ФОК сможет принимать до 600 человек в сутки, одновременно в нем смогут заниматься чуть более 100 спортсменов.«Для нас важно сделать спорт по-настоящему доступным и массовым. Решать эту задачу помогает нацпроект «Демография». Ежегодно в Перми увеличивается количество междворовых спортивных площадок. Сейчас строятся 4 такие площадки, там можно будет позаниматься на турниках, брусьях, тренажерах для любого возраста и уровня физподготовки. Особое внимание уделяется возрождению значимых спортобъектов – открылась обновленная база «Летающий лыжник», реконструируем манеж «Спартак». И, конечно, ждем всех на новом участке набережной, он откроется уже в сентябре. Доля людей, занимающихся спортом, в городе регулярно растет, в прошлом году их процент составил 40%. Надеюсь, что благодаря появлению новых мест для занятий этот показатель будет расти», – подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, на данный момент в столице Пермского края функционируют два ФОКа – «Победа» (ул. Обвинская, 9) и «Летающий лыжник» (ул. Тихая, 22). Кроме того, в процессе строительства – спорткомплекс в экстрим-парке (ул. Екатерининская).