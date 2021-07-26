В Перми из-за капремонта Компроса перенесли остановку
В связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта в Перми автобусные маршруты 50, 51 и 60 теперь осуществляют посадку и высадку пассажиров в районе дома номер 44, близ перекрестка с улицей Краснова. В среду будет перенесена остановка и на противоположной стороне Компроса. С 28 июля она будет располагаться в районе дома номер 35, рядом с улицей Пушкина. Временные остановочные пункты будут работать до завершения ремонтных работ на данном участке проспекта.
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