Возможны сбои при безналичной оплате проезда в общественном транспорте Перми
Подробности выясняла Марина Печёнова.
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В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»
Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
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