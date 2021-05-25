Новый бассейн в Мотовилихе сдадут в I квартале 2022 года
Татьяна Смоленская: "Мы надеемся, что здесь на территории будет порядок. Что бассейн будет работать исключительно регулярно. И мы, жители района, этим воспользуемся".Сейчас все изменилось. Стройка ведется активными темпами. Рабочие забивают сваи, подводят инженерные коммуникации.
С первым подрядчиком администрация Перми разорвала контракт из-за нарушения сроков. После небольшого перерыва на объекте новая более опытная организация, руководитель которой говорит, что все будет сделано вовремя.
Александр Тетенов, директор ООО «Урал-Инвест»: "Никаких переносов мы не планируем. Планируем объект сдать в срок".
Строительство социальных объектов на контроле городской администрации. В приоритете детские сады, школы, спортивные здания. Инспекции проводят регулярно.Ирина Чиркова, начальник управления капитального строительства администрации Перми: "Полагаем, что подрядчик выполнит обязательства в срок, и объект будет введен в эксплуатацию в первом квартале следующего года".
В современном трёхэтажном здании площадью 4500 кв. метров будут расположены плавательный и развлекательный бассейны, тренажерный зал, зал единоборств и сауна. На территории Мотовилихи в последнее время происходит много изменений, направленных в первую очередь на повышение качества жизни и комфорта для жителей здесь и сейчас.
Антонина Тухфятуллова, председатель ТОС «Вышка-2»: "У нас у самих в микрорайоне 30 тысяч человек, представляете сколько людей ждёт этот бассейн".Пермь — активный участник нескольких национальных проектов инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Демография - один из них, задача увеличить количество людей занимающихся спортом.
Бассейн на ул. Гашкова будет уже третьим муниципальным бассейном. Первые два построены в Закамске, по улицам Сысольская и Транспортная.
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