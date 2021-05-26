На время проведения полумарафона «Забег. РФ» изменятся маршруты общественного транспорта

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, 30 мая на время проведения полумарафона «Забег. РФ» пассажирский транспорт будет следовать в объезд. Также будет ограничено движение автотранспорта на центральных улицах.

Так, с 07:00 до 15:00 30 мая:

– автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1» до 15:00 обслуживаться не будет. Первое отправление от станции «Пермь-1» запланировано в 15:20. На это время от станции «Пермь-1» будет организована работа автобусного маршрута, который будет следовать по улицам Советской, 25 Октября, Петропавловской, Николая Островского и Екатерининской до остановочного пункта «улица Максима Горького»;

– автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-1» – Дворец творчества юных – микрорайон Нагорный» в направлении станции «Пермь-1» будет следовать до пересечения улиц Сибирской и Луначарского, в обратном направлении от пересечения улиц Сибирской и Луначарского будет следовать по улицам Луначарского, Николая Островского, Пушкина и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Максима Горького», (по улице Луначарского), «улица Луначарского», «улица Максима Горького» (по улице Пушкина), «улица Сибирская» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования;

– автобусные маршруты №10 «ПНИПУ – микрорайон Нагорный», №41 «ПНИПУ – Студенческий городок» будут следовать до остановочного пункта «улица Попова» с разворотом транспортных средств на улице Ленина в районе дома №68;

– автобусные маршруты №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» в прямом направлении будут следовать по улицам Ленина, Попова, Пушкина, Сибирской – и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «улица Куйбышева», «центр «Муравейник», «улица Газеты «Звезда» и на существующих остановочных пунктах по маршрутам следования. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Екатерининской, 25 Октября, Пушкина, Попова, Ленина – и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Сибирская», «улица Газеты Звезда», «стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах по маршрутам следования;

– автобусный маршрут №33 «Город сердца» – микрорайон Костарево» в направлении микрорайона Костарево будет следовать по улицам Ленина, Попова, Пушкина, Сибирской – и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Автовокзал» (на площади ЦКР), «улица Куйбышева», «центр «Муравейник», «улица Газеты Звезда» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования. В обратном направлении будет следовать по улицам Сибирской, Пушкина, Попова – и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах, «улица Газеты Звезда», «стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования;

– автобусный маршрут №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» в направлении станции «Пермь-2» будет следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Попова, Ленина (с разворотом транспортных средств на улице Ленина в районе дома №68) – и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте «стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут следовать по улицам Ленина, Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту – и далее по маршруту следования Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «улица Куйбышева», «центр «Муравейник» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования;

– автобусный маршрут №51 «микрорайон Владимирский – улица Советская – станция «Пермь-1» будет следовать до остановочного пункта «Октябрьская площадь» с разворотом транспортных средств на улице Екатерининской в районе дома №75;

– автобусный маршрут №60 «Детский дом культуры им. Кирова – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будет следовать по улицам Ленина, Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «улица Куйбышева», «центр «Муравейник» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Попова – и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте «стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования;

– трамвайный маршрут №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод», в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции, Максима Горького, Ленина – и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Ленина», «Универсам», «Центральный рынок», «стадион «Динамо», «Комсомольский проспект», «Дворец спорта «Орлёнок», «улица Революции», «улица Пушкина», «улица Максима Горького» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования;

– трамвайный маршрут №12 сообщением «школа №107 – Разгуляй» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Пушкина, Революции, Максима Горького, Ленина – и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «стадион «Динамо», «Комсомольский проспект», «Дворец спорта «Орлёнок», «улица Революции», «улица Пушкина», «улица Максима Горького» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования.