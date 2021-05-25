На ул. Карпинского действуют временные схемы движения

В Перми на ул. Карпинского действуют две временные схемы движения. На перекрёстках улиц Чердынской и Норильской будет закрыт въезд и выезд на улицу Чердынскую (в районе здания по адресу: улица Карпинского, 126 а), а также будет закрыт въезд и выезд на улицу Норильскую (в районе здания по адресу: улица Карпинского, 118) на перекрёстке с улицей Карпинского.До 30 июня изменена схема движения автотранспорта по улице Карпинского на участке от дома по улице Карпинского, 100 до пересечения улиц Карпинского и Советской Армии. Движение осуществляется по временному проезду по нечётной стороне. Также ограничено движение на одной из двух полос на круговой развязке улиц Карпинского и Советской Армии. Для выполнения реконструкции временно ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении.Подробности выясняла Марина Печенова.