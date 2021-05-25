Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в четырех районах Перми

С 25 мая и в течение двух недель 5 мобильных пунктов будут проводить вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми.

Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи вы можете по данным адресам:

1. ТЦ «Карусель», Шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж) - с 25 по 28 мая с 14:00 до 19:00; 29 и 30 мая с 10:00 до 14:00.

2. Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком) - 25 мая с 10:00 до 14:00.

3. Микрорайон Ива (автобус на ул. Сакко и Ванцетти, 93а, около детской поликлиники) — 27 мая с 17:00 до 20:00.

4. МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж) - 25 и 27 мая с 13:00 до 18:00.

5. Магазин «Азбука», ул. Героев Хасана, 105 (автобус на площади, около ТЦ «Шоколад», остановка «Велта») - 25 и 26 мая с 9:00 до 15:00.

По данным на 24 мая, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 217 тыс. жителей. Из них более 170 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Наиболее активно в прививочной кампании участвуют жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации прививки первым компонентом сделали почти 100 тыс. человек из данной группы риска, в том числе более 82 тыс. завершили курс вакцинации.​