Гордума перераспределит бюджетные средства

В Пермской городской Думе завершились приготовления к завтрашнему пленарному заседанию, которое снова пройдет в режиме «онлайн». На повестке 24 вопроса. Среди главных — отчет о работе за прошлый год главы Перми и об исполнении бюджета за 2020-й. Также депутаты займутся бюджетом нынешнего года. Им предстоит утвердить увеличение доходов и расходов на миллиард рублей.Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: «Это деньги, которые передаются нам в город по исполнению национальных проектов, а также с уровня бюджета Пермского края. В этой связи, конечно, очень важно на Думе проговорить приоритетность этих проектов, на которые эти деньги будут перераспределены. Потому что вся эта работа должна быть для города и для пермяков».