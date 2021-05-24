Гордума перераспределит бюджетные средства
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: «Это деньги, которые передаются нам в город по исполнению национальных проектов, а также с уровня бюджета Пермского края. В этой связи, конечно, очень важно на Думе проговорить приоритетность этих проектов, на которые эти деньги будут перераспределены. Потому что вся эта работа должна быть для города и для пермяков».
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