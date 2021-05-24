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В трамваях Перми начала действовать функция адресного открытия дверей
Чтобы войти в вагон или выйти из него, пассажирам необходимо нажать на специальную кнопку. Кнопки расположены на каждой двери внутри и снаружи салона трамвая. Кнопки обозначены специальным стикером «Нажмите кнопку для открытия дверей». Функция адресного открытия дверей активируется после остановки трамвая. Во время движения индикатор на кнопке горит красным, во время остановки зелёным – в этот момент пассажиру необходимо нажать кнопку для открытия дверей.
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