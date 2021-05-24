К строительству бассейна в Мотовилихе приступил новый подрядчик
В Мотовилихинском районе Перми на улице Гашкова, 20а активизировано строительство нового муниципального бассейна. Оно началось в 2020 году, однако в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств контракт был расторгнут. В конце 2020 года был заключен контракт с новой подрядной организацией ООО «Урал-Инвест».
Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, сейчас новый подрядчик ведёт устройство свайного поля, временное подключение объекта к инженерным коммуникациям, также выполняется вынос сети водопровода из пятна застройки. Завершить строительство планируется в 2022 году.
В современном трёхэтажном здании площадью 4500 кв. метров будут расположены плавательный и развлекательный бассейны, тренажерный зал, зал единоборств и сауна.
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