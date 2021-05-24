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К строительству бассейна в Мотовилихе приступил новый подрядчик →
Масштабное отключение горячей воды: в Перми стартовали опрессовки
Масштабное отключение горячей воды стартует в микрорайонах Балатово, Нагорный, Владимирский, частично в Закамске, Мотовилихе и центре Перми. Это связано с проведением гидравлических испытаний, во время которых рабочие нагнетают дополнительное давление в сети, чтобы выявить и устранить возможные повреждения в преддверии зимы. Завтра отключат воду в Мотовилихе и части Свердловского района. Готовиться надо жителям домов по ул. КИМ, Лебедева, Землячки, Уральская, Разина, Фрезеровщиков, Крупской, Дружбы, бульвар Гагарина, Сибирская, Ленина, Петропавловская, Монастырская и Советская.
В среду - ул. Косьвинская, Загарьинская, Козьмы Минина, Пихтовая, Краснополянская, Серпуховская,
Нейвинская, Героев Хасана.
В четверг - Кировский район: ул. Автозаводская, Ардатовская, Гальперина, Магистральная, М.Рыбалко, Победы, Причальная, Торговая, Чистопольская.
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