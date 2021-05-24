Масштабное отключение горячей воды: в Перми стартовали опрессовки

Мэрия Перми заключила первые пять договоров на работу летних кафе. Они будут располагаться на тех же местах, что и в прошлом году. Еще 12 мест будут внесены в схему размещения НТО, и по ним пройдут торги. Договор с арендаторами кафе заключается на 5 месяцев - с мая по сентябрь включительно. Рестораны, которые открывают летние веранды, могут это сделать без прохождения конкурсных процедур. Достаточно согласовать внешний вид веранды и внести ее в схему размещения нестационарных объектов.