В этом году на Парковом начнется строительство спорткомплекса с бассейном
Напомним, в декабре прошлого года департамент градостроительства согласовал колерный паспорт объекта. Спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по проекту находится в зоне среднеэтажной жилой застройки. Он предназначен для обучения плаванию, тренировок спортсменов, проведения оздоровительных занятий, а также соревнований регионального уровня.
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