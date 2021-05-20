В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»
В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ». Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением полумарафона «Забег РФ» с 18:00 28 мая до 20:00 30 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
С 07:00 29 мая до 15:00 30 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по следующим улицам:
– Монастырской от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;
– Ленина от дома по адресу: улица Ленина, 64 до улицы Максима Горького;
– Екатерининской от Комсомольского проспекта до улицы 25 Октября;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Луначарского.
С 18:00 29 мая до 20:00 30 мая 2021 года будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
С 07:00 до 15:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улицам:
– Окулова от улицы Попова до улицы Осинской;
– Монастырской от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;
– Ленина от до дома по адресу: улица Ленина, 64 до улицы Максима Горького;
– Екатерининской от Комсомольского проспекта до улицы 25 Октября;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Луначарского;
– Куйбышева от улицы Пермской до улицы Ленина;
– Комсомольскому проспекту от улицы Петропавловской до улицы Ленина;
– Комсомольскому проспекту от улицы Советской до улицы Монастырской;
– Комсомольскому проспекту от улицы Пермской до улицы Ленина;
– Газеты Звезда от улицы Луначарского до улицы Екатерининской.
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