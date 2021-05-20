В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ». Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением полумарафона «Забег РФ» с 18:00 28 мая до 20:00 30 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.

С 07:00 29 мая до 15:00 30 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по следующим улицам:

– Монастырской от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;

– Ленина от дома по адресу: улица Ленина, 64 до улицы Максима Горького;

– Екатерининской от Комсомольского проспекта до улицы 25 Октября;

– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;

– Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской;

– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Луначарского.

С 18:00 29 мая до 20:00 30 мая 2021 года будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.

С 07:00 до 15:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

– Окулова от улицы Попова до улицы Осинской;

– Монастырской от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;

– Ленина от до дома по адресу: улица Ленина, 64 до улицы Максима Горького;

– Екатерининской от Комсомольского проспекта до улицы 25 Октября;

– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;

– Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской;

– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Луначарского;

– Куйбышева от улицы Пермской до улицы Ленина;

– Комсомольскому проспекту от улицы Петропавловской до улицы Ленина;

– Комсомольскому проспекту от улицы Советской до улицы Монастырской;

– Комсомольскому проспекту от улицы Пермской до улицы Ленина;

– Газеты Звезда от улицы Луначарского до улицы Екатерининской.