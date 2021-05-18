В Чердынском районе прошел сильный град
В поселке Керчевский Чердынского района прошел сильный град. Пока жители большей части городов края спасались от жары, в поселке пробушевали первые грозы, которые принесли с собой град размером с большие горошины. Град шел всего несколько минут, затем начался дождь, и прогремела гроза.
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