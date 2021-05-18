Навигация: открывается маршрут Пермь-Заречный
В Пермском крае открылась навигация прогулочного флота. Водные прогулки по Каме выполняются на трех теплоходах – «Алмаз», «Москва 42» и «Москва 210» . 18 мая начинается сезонное движение теплоходов по маршруту Пермь – Заречный. Оно продлится до 10 сентября. С 20-25 мая начнется навигация на больших трехпалубных теплоходах.
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