В Перми изменится движение автобусного маршрута №88
В связи с ремонтом трамвайных путей в тоннеле по улице Дзержинского с 22 мая по 3 июля изменится маршрут следования автобуса №88. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в прямом и обратном направлениях будет следовать сообщением «станция «Пермь-2» – Завод профнастила». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на конечном остановочном пункте «Завод профнастила».
Напомним, с 22 мая стартует плановый ремонт трамвайных путей на улице Дзержинского. Износ трамвайных путей и покрытия, которое служит проезжей частью для автомобилей, уже превысил допустимые значения для обеспечения безопасного дорожного движения. Полное закрытие тоннеля для ремонта позволит обеспечить безопасность дорожного движения и ускорить ход ремонта.
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