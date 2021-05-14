В Перми начался ремонт Комсомольской площади
На участке от улицы Екатерининской до улицы Революции устанавливают бортовые камни, устраивают кабельную и дождевую канализацию. На участке от улицы Полины Осипенко до улицы Революции идёт пересадка прежней зелёной изгороди – кустарники будут перемещены на другие участки в городе, взамен после ремонта здесь высадят новые. В ближайшее время начнутся работы по устройству закладных под опоры наружного освещения на участке от улицы Пушкина до улицы Краснова.
Напомним, к 300-летию Перми на Комсомольском проспекте будет проведено комплексное благоустройство: замена дорожного покрытия, наружного освещения и светофоров, обустройство тротуаров, строительство кабельной и линевой канализации, высадка деревьев и кустарников. На Комсомольской площади появится зона отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами.
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