В Перми начался ремонт Комсомольской площади. Работы проводятся в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта.Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», сейчас подрядная организация выполняет демонтаж старого и монтаж нового бортового камня на участке Комсомольской площади от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского, также ведётся устройство кабельной канализации по чётной стороне улицы.На участке от улицы Екатерининской до улицы Революции устанавливают бортовые камни, устраивают кабельную и дождевую канализацию. На участке от улицы Полины Осипенко до улицы Революции идёт пересадка прежней зелёной изгороди – кустарники будут перемещены на другие участки в городе, взамен после ремонта здесь высадят новые. В ближайшее время начнутся работы по устройству закладных под опоры наружного освещения на участке от улицы Пушкина до улицы Краснова.Напомним, к 300-летию Перми на Комсомольском проспекте будет проведено комплексное благоустройство: замена дорожного покрытия, наружного освещения и светофоров, обустройство тротуаров, строительство кабельной и линевой канализации, высадка деревьев и кустарников. На Комсомольской площади появится зона отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами.