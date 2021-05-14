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← С 14 мая в Перми ограничат движение транспорта на Парковом

В Перми начался ремонт Комсомольской площади →

В краевой столице пройдет VI исторический форум «Пермь – город на Каме»

Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению 6-го исторического форума «Пермь – город на Каме». Его инициатор - Пермская городская дума. В режиме видео-конференц-связи участники обсудили перечень основных мероприятий, которые в этом году посвятят роли реки в становлении столицы Прикамья. Окончательный список подготовят к 19 мая.
Часть событий уже стартовала. Так, в апреле парламентарии провели для школьников традиционные «думские уроки», где рассказывали о возникновении Перми на Каме. Дмитрий Малютин, руководитель Пермской городской думы: "Всё было около реки, и в виду того, что река была рядом, это, естественно, накладывало отпечаток на становление экономики".
Проведение исторических форумов стало традицией. Ранее ключевыми темами были промышленное развитие Перми, 230-летие городской думы, медицина и образование, в прошлом году - 75-я годовщина Победы. Ключевым событием форума нынче станет научно-практическая конференция. Андрей Маткин, завотделением дистанционного обучения отдела дополнительного профессионального образования ФГБОУ ПГГПУ: "Мы живём в одном городе, город огромный. У нас много университетов, архивов, музеев, библиотек, школ, и мы часто просто не знаем, кто, чем, занимается. А форум нас, всех специалистов - историков, архивистов, музейщиков, да, просто, всех горожан, которые интересуются историей города Перми - он нас объединяет".

Опубликовано: 14.05.2021 в 14:20 в рубрике - Местное время

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