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В Перми начался ремонт участка перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе →
Автобусный маршрут №30 будет продлён до микрорайона Садовый
От остановки «улица Макаренко» в направлении остановки «микрорайон Садовый» автобусы будут следовать по улицам Уинской и Юрша с остановочными пунктами «Сквер журналистов», «улица Уинская», «гимназия №2», «микрорайон Садовый».
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