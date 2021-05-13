В Перми начался ремонт участка перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участке от улицы Грибоедова до Восточного обхода обновят проезжую часть, тротуары, заменят бордюры, установят ограждения, восстановят газоны. Объём работ составит более 70 тысяч кв. метров.Как рассказали в администрации Мотовилихинского района Перми, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят участок перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе, а именно – от улицы Грибоедова до Восточного обхода. Здесь уже начали ремонт пешеходных зон. Подрядчик заасфальтирует проезжую часть, проведёт ремонт тротуаров, заменит бордюры, установит ограждения, восстановит газоны. Гарантийный срок на выполненные работы составит 4 года. Подрядчик в течение гарантийного срока обязан устранять за свой счёт все дефекты и недостатки покрытия на объекте. Завершить ремонт участка автомобильной дороги планируется до 20 сентября.