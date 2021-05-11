На улице Пионерской ограничено движение транспорта
С сегодняшнего дня ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Пионерской между улицами Глеба Успенского и Седова (с возможностью заезда во двор дома №8). Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, ограничение связано с выполнением работ на сетях теплоснабжения. Работы будет выполнять «Пермская сетевая компания». Проведение работ позволит смонтировать новый теплопровод и обеспечить надёжную подачу отопления и горячей воды в дома жителей.
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