В крае проверили систему экстренного оповещения

В Прикамье прошла комплексная проверка системы экстренного оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации. В Перми сирены взвыли в 10:40. Также нужно было протестировать заводские гудки и системы иных предприятий и организаций. Старт системе оповещения во всем Пермском крае дан в мобильном штабе МЧС. Расположение сирен отображено на экране компьютера. Бирюзовый цвет говорит о том, что в эту секунду идет звуковой сигнал, зеленый - оповещение закончено. В мобильном комплексе есть возможность связаться напрямую с любым пунктом ЕДДС и МЧС региона.

Запуск местных и локальных систем оповещения - это общая техническая проверка. Тревога учебная.

Наталья Мусихина: «Надо дополнительно проводить какую-то работу с населением, потому что не все знают, что нужно делать. Куда бежать, зачем бежать?»

Если услышали сирену, бежать никуда не надо. В первую очередь нужно включить телевизор или радио.

Александр Мерзляков, главный специалист отдела связи ГКУ «Гражданская защита» Пермского края: «Сирена означает внимание всем. То есть просто подойдите, узнайте информацию, то есть вам скажут либо это первое - проверка системы оповещения, либо все пропало, как говорится».

Сегодняшняя проверка проводится к наступающему сезону паводков. Напомним, что в 2020 году в период половодья в воде оказались 116 жилых домов, более 700 придомовых территорий, 16 участков автодорог и два моста. Сильнее всего пострадали Гайнский и Соликамский округа. Подъем воды на реках оказался рекордным за последние 70 лет.