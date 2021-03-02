Нормальное давление в шинах экскаватора-погрузчика — это залог успешной и безопасной работы

Шины или как их еще называют покрышки могут быть нескольких видов: летние, зимние, всесезонные, а еще есть низкопрофильные, беспрокольные, внедорожные. В зависимости от самого транспорта: грузовые, легковые, для микроавтобусов, и для сельскохозяйственных и индустриальных машин. Экскаватор-погрузчик - это техника, которая используется для разных целей: погрузка и загрузка материала, перевозка тяжелых грузов, снос зданий и разные работы, связанные с землей. Важно проверять давление в шинах экскаватора-погрузчика, ведь от этого зависит устойчивость и нагрузка, которую может выдержать подобная техника.

Какие виды шин существуют

Шины экскаватора-погрузчика отличаются от легковой резины по типоразмеру, индексу нагрузки и скорости, а также по типу применения.

Шины для грузового транспорта делятся на 4 вида:

- для рулевой оси;

- для ведущей оси;

- для прицепной оси;

- универсальные (ставятся на разные оси).

Погрузочная техника отличается огромным разнообразием, и, соответственно, производятся шины для каждого из видов. А если обратить внимание на конструктивные особенности шин, то они бывают двух видов:

цельнолитые (полномерные, бандажные).

Цельнолитные колеса используются для работы в цехах с полом, где могут попадаться различные острые металлические детали, стружка, и другие предметы, которые могут повредить колеса.

И если с этой точки зрения им нет равных, то вот к весу есть вопросы. Ведь габаритные колеса повышают уровень нагрузки на узлы ходовой части, что в свою очередь приводит к перерасходу топлива. К тому же, в местах использования цельнолитых колес очень важно, чтобы пол был максимально ровным.

пневматические (камерные, бескамерные).

Стоимость такие колес значительно ниже, к тому же они обладают амортизационными свойствами, что помогает уменьшить нагрузку на заднюю подвеску транспорта и снизить вес погрузчика.

Именно поэтому такие шины используются не только внутри помещения, но и на улице, где нет ровного дорожного основания.

Во избежание скольжения используются специальные цепи из металла, они необходимы особенно в зимнее время.

Норма давления для шин

Правильное использование пневматических машин включает в себя разумную эксплуатацию и соблюдение давления в шинах. И это одно из условий, которые должны соблюдаться в обязательном порядке.

Бывает такое, что расчетная нагрузка превышает массу груза, тогда лучше повысить давление воздуха в шинах, чтобы техника справилась с поставленной задачей. Узнать норму давления в шинах для каждой спецтехники всегда можно на боковине колеса.

Нормой считается давление около 3 бар, если речь идет о таком большом спецоборудовании. Если же пренебречь этими показателями, техника может просто не справиться с нужной работой.

На правильные показатели влияют такие факторы, как:

- максимальная нагрузка (обозначается как индекс);

- конструкция корда (радиальная или диагональная);

- максимальная скорость.

Чем грозит неверное давление в шинах

Если покрышки перекачаны, погрузчик становится неустойчивым, и в некоторых ситуациях это может привести к опрокидыванию. Также из-за этого может быстро стереться центральная часть протектора, далее ухудшение амортизации, и большая нагрузка на узлы ходовой части.

А вот если давление недостаточное, площадь контакта с дорогой делится надвое. И в свою очередь, боковая часть протектора и сами резинки могут быстро портиться и приводить к заломам, что со временем приводит к разрыву корда.

Выбор шин для погрузчика важен, но при этом не стоит забывать и о том, что для увеличения срока использования шин важно следить за тем, какое в них давление.