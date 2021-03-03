В Перми подвал барака сковало метровым слоем льда

В Перми в одном из бараков на улице Краснополянская - настоящее коммунальное бедствие, грозящее еще и локальной экологической катастрофой. Из-за морозов жильцы лишились воды и канализации. В подвале метровый слой льда. Люди полностью без удобств живут уже не менее 10 дней. Нечистоты выплёскивают на улицу.Зачем ездить в Кунгур, когда Ледяная пещера совсем рядом - в подвале, шутит собственник квартиры в доме на Загарье Максим Шемякин.

Проблемы начались еще пять месяцев назад. Февральские морозы окончательно пробили трубы. Сегодня подвал превратился в ледяное царство. Перемёрзли также и канализационные трубы. Последствия до сих пор не ликвидированы. Вода продолжает затапливать подвал - медленно, но верно приближаясь к первым этажам.

Настоящая драма разворачивается в самих квартирах. Без воды и канализации Галина Патрушева живет уже больше 10 дней. Нечистоты выносит на улицу.

Аварийным дом признали еще в 2014 году, рассказывает собственница Татьяна Конопелькина. Расселить жильцов должны были в 2017-м. Потом в 2020-м. Теперь новый срок расселения - 2025-й год.Сейчас главное, что волнует собственников дома - ликвидировать последствия аварии, восстановить воду и канализацию. В управляющей компании по телефону ответили: работы ведутся. Сроки, признаются, назвать сложно из-за аномальной погоды.

Наталья Крючкова, исполнительный директор УК «Доверие плюс»: "Такой зимы никогда не было, чтобы два месяца 30 градусов. Даже шанса не было на разморозку. Сейчас потеплеет, работа пойдет побыстрее. Сегодня если получится - запустим сегодня в плане коммуникаций. Не получится - будем думать, что делать дальше".Тем временем жильцы думают, как быть весной. Вместе с подснежниками всплывут и нечистоты, выбрасываемые во двор.